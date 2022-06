El Chaqueño Palavecino se enfurece cuando un policía lo quiso sacar del escenario en pleno show (VIDEO)

El incidente donde un policía intentó bajar al artista del escenario, se suscitó en un show que era parte de la 22° edición del festival “Vaqueros le canta a Güemes”, evento que se realizaba en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, catalogado máximo héroe de la provincia de Salta - Argentina.

Según información de los medios, el hecho que habría provocado la presencia policial en el escenario, sería ‘que el Chaqueño se extendió unos minutos más de lo pautado con la organización del evento y por eso se decidió cortar su participación de una manera abrupta’.

Junto al Chaqueño debían presentarse una gran cantidad de artistas, el músico arrancó a las 4 de la madrugada del viernes y se extendió más de lo establecido.

La determinación de la policía de bajarlo del escenario hizo estallar de furia al artista, quien afirmó que no volverá más a ese lugar.

“Me voy. Ganó el policía encargado de acá. Está bien. Si quieren verme será en otro lado, no vuelvo más a Vaqueros gracias a todos estos. Estos me mandan a cortar a mí, yo no soy un delincuente. Soy pueblo, hermano”, manifestó el Chaqueño.