Luz Maya principal acusada del asesinato de Anakin denunció ser víctima de tortura

El Alto

Este viernes en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, se realizó la reinstalación del juicio de sentencia en el caso Anakin Tancara, joven asesinado y descuartizado en la ciudad El Alto, su principal acusada y exenamorada Luz Maya, negó que haya sido ella quien perpetró el crimen y denunció que sufrió torturas para que se declare culpable.

“Incluso me han torturado para que yo me declare culpable, tanto en la Felcc como en Homicidios, incluso en el penal de Miraflores, el señor ha mandado personas y pagó a internas para que intenten hacerme hablar, cosa que no voy hacerlo”, denunció Luz en una entrevista exclusiva realizada por Notivisión.