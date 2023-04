“Es algo insignificante lo que vamos a enterrar en un pequeño pocito”, dijo pareja que abandonó un feto

Santa Cruz, Bolivia

Encargados del Cementerio San Cayetano en Santa Cruz, denunciaron a dos personas que intentaron enterrar ilegalmente un feto sin vida en el Camposanto.

Según relatos de los trabajadores, los individuos ofrecieron Bs 20 para que les permitieran enterrar la bolsa con el cuerpecito en un pequeño pocito, pero se les negó la autorización al no contar con la documentación necesaria.

“ Vinieron dos personas que querían un espacio para un bebé de tres meses, una cosa insignificante decía y me dijeron que me iban a dar veinte bolivianos para cavar un huequito para echar la bolsita con el cuerpecito ”, relató uno de los trabajadores del Camposanto.

Los denunciantes aseguran que el feto tenía siete meses de gestación, a pesar de que los individuos habían afirmado que era de tres meses.

“Querían enterrar un bebé de tres mesecitos, es algo insignificante lo que vamos a enterrar es un pequeño pocito y no es más me dijo. Acá nosotros no permitimos eso porque en todo cementerio se exige una documentación”, señaló la encargada del Cementerio San Cayetano.