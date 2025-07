Eva Copa rechaza disculpas de Ponciano Santos y pide una sanción “ejemplar”

Después de que se diera a conocer la disculpa pública socializada por el dirigente evista, Ponciano Santos, el equipo jurídico de la alcaldesa de El Alto, analizó el tema y resolvió rechazarla.

Según su abogado, Frank Campero, la autoridad edil, solicitó una sanción ejemplar para el dirigente por las palabras vertidas en su contra.

“La alcaldesa no va a pedir ni un centavo. No se busca ningún tipo de resarcimiento económico. Lo único que se exigirá es una sentencia que siente precedente, para que las mujeres no sigan siendo violentadas”, afirmó el abogado.

Según Campero, no habrá conciliación, y se continuará con el proceso en contra del dirigente.

“La conciliación requiere el consentimiento de ambas partes, lo cual no ha ocurrido. Este es un proceso de orden público”, aseveró.

Para este viernes, se había previsto el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares por este proceso, sin embargo, la misma fue suspendida por cuarta vez. Ponciano Santos se presentó al juzgado, pero sin abogado defensor, por lo que la audiencia fue reprogramada para el próximo martes, a las 09h00, de forma presencial.

“El señor Santos ya se ausentó en tres oportunidades anteriores. Ahora que se presentó, lo hizo sin defensa legal. Este comportamiento retrasa el proceso y vulnera el derecho de nuestra defendida a acceder a la justicia de forma oportuna”, puntualizó Campero.

El dirigente, actualmente cuenta con detención preventiva por otro proceso judicial y en pasados días, difundió un video en el que pidió disculpas a la alcaldesa por las declaraciones que hizo en contra de ella.

Mira la programación en Red Uno Play