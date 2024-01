"No me jale la lengua": Copa lanza advertencia a Evo y acepta congreso del MAS en El Alto

El Alto, Bolivia

Durante esta jornada, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, hizo fuertes declaraciones en relación al expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales. Denunció que "su gente" le envía amenazas a ella y a su familia, además aseguró que pretende "hundir" y "destruir" al gobierno de Luis Arce.

Asimismo, aseguró que fue El Alto que le dio 14 años de gobernanza y luego permitió que el MAS vuelva al gobierno en 2020, por lo que debería mostrar respeto.

"Yo les quiero decir a los compañeros del MAS y a usted compañero Evo Morales: no me jale la lengua porque yo estoy hasta aquí, porque no voy a permitir que toquen a mi familia, porque además de ser alcaldesa, soy madre de familia", afirmó.