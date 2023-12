Dos exministros coinciden en que alejamiento entre Arce y Evo se profundiza

Cargando...

El presidente Luis Arce, afirmó este jueves, que el expresidente Evo Morales se ha convertido en el principal opositor del Gobierno, según las encuestas de opinión. El mandatario explicó que la principal diferencia entre ambos es el respeto a las organizaciones sociales, que fueron las fundadoras del Movimiento al Socialismo (MAS).

En el programa de Que No Me Pierda, Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo, del ala evista, argumentó que "efectivamente hay diferencias ideológicas y políticas", y por ello el MAS no es parte del Gobierno, porque Luis Arce Catacora, y su equipo de ministros, se han distanciado de las organizaciones sociales, además se ha transformado en un "Gobierno de derecha".

“Arce ha sido reticente a reunirse con el MAS, su manera de hacer política lo ha distanciado, y ha mentido mucho, y sigue mintiendo. Arce no representa al partido que le hado la posibilidad de ganar elecciones”, afirmó.

Al respecto, el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, respondió que Morales ha seguido esa lógica de que "el MAS no está en el Gobierno", y por eso hace oposición. “Al frente no tienen un Gobierno neoliberal, ni de derecha, tiene un gobierno popular que tiene a su lado a importantes sectores sociales, como las Bartolinas, la COB, entre otras”, señaló.

Cargando...

Asimismo, dijo que hay un solo MAS, pero tiene dos facciones: “la que está en la oposición, cometiendo los errores de los 70’ y de los 80’ y, a mi juicio, tendiéndole la cama a los EEUU, y otra facción que está en el Gobierno dándole continuidad al proceso de cambio”.

Por su parte, Morales indicó que hay una “enorme” traición, persecución, y conspiración física contra el líder cocalero, y afirmó que este Gobierno es parte de esa conspiración.

En contraparte, Moldiz dijo que quién estuvo en la mira de una "conspiración internacional", fue el propio Arce, ya que se identificaron planes de atentar contra su vida antes de su posesión.

Cargando...