Amenazas verbales y agresiones psicológicas, Eva Copa era violentada por su expareja

El Alto, Bolivia

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, habría roto lazos con su ahora expareja, Pablo Callizaya, debido a constantes agresiones verbales y psicológicas. Así lo informó su abogado Frank Campero. Actualmente, la autoridad alteña lleva adelanto un proceso contra esta persona en demanda de asistencia familiar para sus dos hijos.

“El señor Callizaya ya conocía hace tiempo esto (la demanda de asistencia familiar) cuando, verbalmente, la amenazaba, la agredía psicológicamente y la violentaba. Eva Copa decide como cualquier mujer separarse de esta relación y romper este vínculo sentimental”, dijo Campero.

Asimismo, aseguró que no estaban casados legalmente ni ante la Iglesia, sino que solo eran convivientes.

Copa interpuso una demanda contra su pareja por abandono de hogar y solicitó la correspondiente asistencia familiar para los dos hijos que tiene con él. Por eso, pide que Callizaya cumpla con el pago de 470 bolivianos (el mínimo según la ley) por cada menor.

"Se está pidiendo una suma ínfima y que el señor Callizaya pueda asumir su cargo de padre de los niños y asistirlos", agregó el jurista, según Urgente.bo.

Además, explicó que una persona, aún siendo autoridad, puede exigir el derecho el cumplimiento que tienen sus hijos. También observó que Callizaya dijo que llevaba a los niños al colegio por las mañanas. Sin embargo, los pequeños estudian en el turno tarde.

Callizaya aseguró que se enteró de la demanda recientemente, desmintió el abandono de hogar, aseguró que cumple con la asistencia familiar. A través de redes sociales indicó que se enteró de todo a través de las redes sociales, por lo que dijo a los medios estar con "corazón partido por lo ocurrido”.

“La denuncia que me ha interpuesto es por abandono de hogar y asistencia familiar, pero cuando nunca ha pasado eso, yo estoy con mis hijos. Me enteré a través de redes sociales, son más de 15 años que vivimos en pareja. Yo me acabo de enterar que me han puesto una denuncia de parte de mi esposa Mónica Eva Copa Murga, uno se siente muy mal. Cuando uno ama, lo hace con todo el corazón, hoy de aquí, del juzgado estoy saliendo con el corazón partido”, declaró a los medios de prensa.

Las declaraciones del abogado de la alcaldesa surgen luego que su expareja, Pablo Callizaya se declaró sorprendido ante los medios de este proceso.

"Todos los días estoy con mis hijos les llevo al colegio y vivo en la casa junto a mis hijos no puedo entender. Me voy con el corazón roto, uno no esperaba este tipo de demandas", dijo Callizaya.