Eva Copa calificó a su expareja como “una copia barata de Carlos Palenque”

La Paz, Bolivia

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, presentó una demanda de asistencia familiar contra su expareja, Pablo Callizaya Ajahuana, hace un mes por el monto de Bs. 470 por ambos hijos. La autoridad edil lo acusa por abandono de hogar y de no pagar su asistencia familiar.

El representante legal de Copa, Frank Campero, indicó que el demandado no es su esposo, es “simplemente su concubino” y que habría abandonado el hogar. La etapa de concubinato es de hace cinco años atrás. La petición, además, es sobre la tenencia de los niños.

Callizaya aseguró que se enteró de la demanda recientemente, desmintió el abandono de hogar, aseguró que cumple con la asistencia familiar. A través de redes sociales indicó que se enteró de todo a través de las redes sociales, por lo que dijo a los medios estar con "corazón partido por lo ocurrido”.

“La denuncia que me ha interpuesto es por abandono de hogar y asistencia familiar, pero cuando nunca ha pasado eso, yo estoy con mis hijos. Me enteré a través de redes sociales, son más de 15 años que vivimos en pareja. Yo me acabo de enterar que me han puesto una denuncia de parte de mi esposa Mónica Eva Copa Murga, uno se siente muy mal. Cuando uno ama, lo hace con todo el corazón, hoy de aquí, del juzgado estoy saliendo con el corazón partido”, declaró a los medios de prensa.