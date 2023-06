El Alto, La Paz

En una sorprendente noticia que ha generado revuelo en El Alto, Pablo Callizaya, pareja de la alcaldesa Eva Copa, ha sido denunciado por abandono de hogar y falta de asistencia familiar por la autoridad.

Con lágrimas en los ojos, Callizaya expresó su confusión y tristeza ante la denuncia que ha sido presentada en su contra. El hombre afirmó que está presente en la vida de sus hijos a diario, los lleva al colegio y reside con ellos en la casa familiar.

"Todos los días estoy con mis hijos les llevo al colegio y vivo en la casa junto a mis hijos no puedo entender. Me voy con el corazón roto uno no esperaba este tipo de demandas", dijo Calisaya.