"No tenemos miedo": Eva Copa acepta someterse al revocatorio

El Alto, Bolivia

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz informó que se aceptó la solicitud para llevar adelante el proceso revocatorio contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. En ese sentido, la autoridad aseguró que "acepta el reto".

Así, tras haberse subsanado las observaciones de los requisitos, el TED espera que quienes han impulsado este revocatorio cumplan requisitos, como la recolección de firmas y huellas dactilares, que deben ser 211 mil, en un plazo de 90 días.

“Aceptamos el reto y estamos seguros de salir fortalecidos de esto, pero antes queremos nosotros también pedir o retar a los concejales de El Alto y también a los diputados del MAS-IPSP, que ellos también puedan ir con nosotros a este referéndum y que sea la voluntad del pueblo alteño que defina quiénes se quedan o quiénes se van”, dijo ayer Copa en conferencia de prensa.

La Federación de Gremiales del Sector Norte presentó hace unas semanas al TED La Paz, la solicitud contra la alcaldesa que, en su criterio, “realiza una mala gestión” e indicaron que financiarán el proceso con sus aportes.

"Al habernos presentado a este proceso electoral, también hemos aceptado las reglas del juego, y una parte es ir a un referendo, sea solicitado por una persona individual, una organización o un grupo colectivo y así lo han hecho. Aceptamos ir a un referéndum, pues así lo ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral", afirmó Copa en entrevista con Que No Me Pierda.

Además, apuntó que el revocatorio es "político".

"La ciudad de El Alto es una plaza importante para el que quiera ser presidente o presidenta en 2025 de nuestro país y, casualmente, aprueban el referéndum para el alcalde de Santa Cruz y para la alcaldesa de El Alto, algunos rechazan y otros siguen dándoles cuentas. No nos corremos, tampoco tenemos miedo y vamos a ir", aseveró.

A la vez, desafió a que concejales y diputados del MAS se sometan también al voto de la población.

"Hemos dicho a los diputados y concejales del MAS, que representan a El Alto, que vayamos juntos, que seamos parte de esta fiesta democrática en cuanto cumplan todo el proceso que se requiere para ser parte de este referéndum. Hay que medirnos en cancha", explicó.

En ese sentido, aseguró que buscan desestabilizar su gestión.

"Ellos han usado el tema del revocatorio para desestabilizar una gestión. Ellos no perdonan que la ciudad de El Alto haya abierto los ojos y le haya dicho no al dedazo del señor Evo Morales, que haya dicho no a sus imposiciones. Ellos siempre se jactaban de decir que la ciudad de El Alto era el bastión del MAS y hemos demostrado que no, que hay una dirigencia joven y nueva", comentó.

"Hemos demostrado que nadie es dueño de tu vida, que tú puedes decidir tomar tus propias opciones. Eso no perdona el MAS, no acepta; es por eso que, desde que hemos ingresado, siempre nos han puesto piedras en el camino, no dejan trabajar, los concejales siempre se oponen a todo, no dejan viabilizar ningún proyecto, pero, pese a esas trancas que nos han puesto, nosotros hemos seguido trabajando y lo vamos a seguir haciendo", agregó.

Asimismo, aseguró que detrás del revocatorio está el ala evista del MAS, ya que el dirigente de los gremiales del Norte de El Alto, Felipe Quispe, fue candidato de Oscar Ortiz (por la Alianza Bolivia Dice No).

“Esto confirma, reafirma, que el ala radical del MAS ha pactado con la extrema derecha de este país, han pactado por sus intereses, porque él va a ser candidato, sea como sea, va a ser candidato porque tiene angurria de poder, al igual que todo su entorno, por eso están haciendo todas estas cosas”, afirmó.

Indicó que las denuncian que presentaron en su contra no prosperan, pero que su alcaldía denunció corrupción mediante proceso.

"No se escondan detrás de una máscara, no utilizan a esos dirigentes de la derecha, vengan ustedes de frente, no sean cobardes, no hagan lo que han hecho el 2019 de escaparse e ir a asilarse, vengan y den la cara. Vayan ustedes a llenar los libros. Creo que la gente de El Alto ha apostado a un cambio verdadero, a la renovación y no a la vieja política. Este es un reto para mí porque voy a luchar contra los viejos políticos, con los tradicionalistas, con los que están acostumbrados a comprar conciencias. No he tenido miedo el 2019 y no lo voy a tener ahora, voy a trabajar con mucha más fuerza", complementó.

