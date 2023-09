La Paz, Bolivia

En el cementerio de Mercedario en El Alto, continúan las protestas de personas que aseguran que funcionarios de este municipio están vinculados a exhumaciones clandestinas.

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) del "ala evista", Wilma Alanoca acusó a la Alcaldía de sacar cuerpos por los escombros que dejó la remoción de una máquina. Aseguró que al llegar al lugar pudo observar como se quemaban huesos humanos.

"La pasada semana circularon unos videos en TikTok, que indicaba que estaban removiendo los cuerpos del cementerio. Los familiares comenzaron a llamar y ellos fueron a los nichos y vieron que había maquinaria. Cuando van a pedir explicaciones al administrador pero no obtienen respuesta y me llaman. Yo voy el lunes y me empiezan a mostrar una serie de irregularidades, yo constaté que habían huesos que estaban siendo quemados", relató Alanoca.