Evo Morales afirma que no se irá del país tras las elecciones: “Me voy a quedar a pelear y derrotar a los opositores”

El expresidente Evo Morales aseguró que no abandonará Bolivia después de las elecciones generales del 17 de agosto y que permanecerá en el país para “pelear” y “derrotar” a sus opositores. Las declaraciones se dieron durante el cierre del encuentro de Runasur realizado el domingo en Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba.

“Algunos opositores dicen ‘Evo se va a escapar a Venezuela o a Cuba’. No me voy a ir de Bolivia, compañeros, me voy a quedar aquí a pelear, a derrotar, como siempre hicimos. Quisieran que me vaya, pero jamás”, manifestó Morales.

Asimismo, lanzó duras críticas contra el gobierno de Luis Arce, sugiriendo que algunos de sus miembros ya estarían preparando su salida del país. “Los que han robado ya están alistando maletas, ya están negociando con otros países para irse, estamos informados”, afirmó.

