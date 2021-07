Ex intendente: “Existe corrupción en esta unidad, el Alcalde sabe de esto”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Después de la polémica por la salida del intendente municipal, a través de sus redes sociales, Manfred Reyes Villa señaló que ordenó el retiro de Fernando Vargas del cargo de Intendente Municipal y ordenó a la Dirección de Transparencia investigar las denuncias en su contra.

De esta situación surgió un cruce de declaraciones entre autoridades de la Alcaldía y el ahora ex intendente municipal. Según información del Secretario de Gobernabilidad el alcalde decidió destituir a Vargas por haberse quedado objetos decomisados.

Por su lado la ex autoridad señaló que se fue debido a "negociados" que intentó desarticular en la Intendencia pero que "Reyes Villa no quiso abrir los ojos". El Secretario de Gobernabilidad señaló que no tolerarán actos de corrupción.

“Aquí pasa algo raro, porque por debajo se tejían otras cosas, propietarios de locales infractores firmaban compromisos, generando incertidumbre. ¿Qué puedes pensar? El problema fue que instruí no devolver nada del depósito sin conocimiento de mi persona, ahí empezó todo (…) Lamento que se haya dejado controlar, pero nunca quiso escuchar”, contó a la Red Uno.

El secretario General del municipio, Franz Knaudt, informó que el exintendente Fernando Vargas será procesado por instrucción de alcalde Manfred Reyes Villa, porque presuntamente no devolvió equipos de sonido a un local nocturno.