Exreina de belleza cargó combustible en el vehículo que llevaba 1 millón de dólares

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El caso del millón de dólares encontrado en un vehículo durante un control rutinario continúa siendo investigado. Este viernes, un nuevo elemento se sumó a los hallazgos respecto al motorizado y es que una exmiss Bolivia también estaría involucrada.

Se trataría de S. V., quien tenía el título de Miss Litoral y que luego representó al país como Miss Bolivia en diferentes certámenes de belleza, según dijeron fuentes cercanas a la investigación al periódico digital Urgente.bo.

Según esta información, la joven habría cargado combustible en el vehículo que llevaba el millón de dólares. Se trata de una vagoneta cuyo propietario fue identificado como S. J. M. M., de 31 años, con registro del automóvil en el municipio de Colpa Bélgica, en Santa Cruz. Hasta la fecha, ni el hombre ni el motorizado han sido encontrados.

Asimismo, como parte de la investigación, la Unidad de Investigación de Ganancias Ilícitas realiza, este viernes, el allanamiento de una vivienda en la zona Radial 17 1/2, Santa Cruz de la Sierra.

Cargando...

A la vez, los tres oficiales involucrados en esta millonaria sustracción, identificados como Ramiro C. F. (38), José C. C. (23), y Ángel G. (23), se encuentran actualmente con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Por otro lado, en las últimas horas se filtró un video que revela la presunta negociación entre los policías de Tránsito involucrados en el operativo y los supuestos propietarios del millón de dólares, sustraído durante un control rutinario a un vehículo particular el 12 de enero.

Cuando se conoció el caso, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que se realizará un microaspirado a los billetes recuperados, cuyo monto asciende a $us 843.500, con el fin de determinar si provienen del narcotráfico, algo que no descartó.

El hecho ocurrió el viernes 12 de enero cerca a las 18:30, en inmediaciones de la avenida Cristo Redentor y la zona del sexto anillo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según el reporte, el dinero fue sustraído de un vehículo particular de alta gama retenido en un control.

Cargando...