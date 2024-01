Filtran video de presunta negociación entre policías y dueños del $us 1 millón sustraído

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En las últimas horas se filtró un video que revela la presunta negociación entre los policías de Tránsito involucrados en el operativo y los supuestos propietarios del millón de dólares, sustraído durante un control rutinario a un vehículo particular. El material audiovisual, grabado dos días después del operativo en una reunión en instalaciones de la Unidad Operativa de Tránsito, muestra a los uniformados en la cita con los individuos vinculados a la cuantiosa suma.

En el video, se escucha claramente a uno de los policías, “Verán, me demostrarán que un millón de dólares hemos bajado”. Ante las interrogantes de los presentes en la mesa, el mismo efectivo policial responde: “Demuéstreme con pruebas que yo te he bajado”.

Cabe recordar que los tres oficiales involucrados en esta sustracción millonaria fueron identificados como Ramiro C. F. (38), José C. C. (23), y Ángel G. (23), quienes actualmente enfrentan detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

En torno a este caso del millón de dólares, encontrado en un vehículo durante un control rutinario, las autoridades continúan con la investigación, esta vez centrándose en el propietario del motorizado, identificado como S.J.M.M., un joven de 31 años que registró el vehículo en el municipio de Colpa Bélgica. Hasta la fecha, ni él ni la vagoneta han sido localizados.