Polémicas declaraciones de Yerko Terán sobre el caso ‘millón de dólares’

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El teniente coronel Yerko Terán se refirió al caso ‘millón de dólares’ que es investigado y ha realizado declaraciones reveladoras a los medios de prensa, asegurando que hay un video y fotografías.

“Hay un video en el casino de tránsito de Santa Cruz, también fotografías de este momento que estoy hablando, de esta reunión previa, donde el coronel los tenía prácticamente en sus manos, a la persona que decía ser dueño de la plata, a los que estaban manejando la vagoneta y los que robaron la plata”, dio a conocer en puertas de la Estación Policial Integral (EPI) Norte.

Terán aseguró que ese fue el momento donde debía realizarse la aprehensión, sin embargo, de acuerdo a lo declarado esta situación no se dio. “Si se hubiera cumplido con los deberes, no estaríamos con estas hipótesis tan inconclusas”, remarcó.

Terán se presentó de manera "voluntaria" indicando que no ha tenido una notificación formal, aseguró que quiere ‘dar la cara’.

“El coronel los tenía en su mesa, a quienes robaron la plata y lo que decían ser dueños de la plata, pero les dijo vayan nomás, inclusive uno de los policías dijo nosotros los interceptamos en una batida (…) Ahí nos ha regalado mil dólares en bolivianos, pero esa es otra historia”, relató.

Terán es dependiente de la EPI Norte de Cochabamba. “Jamás he negociado la devolución de la plata, además cómo puedo negociar una devolución si no había plata. El coronel me dijo que estaban mintiendo, debe ser un autorrobo y además quien va creer que están manejando un millón de dólares semejantes jóvenes”, remarcó.

Cargando...

De acuerdo a su versión contó todo lo ocurrió a otro coronel que no atendió la denuncia.