Fiscalía allana una vivienda por el caso denominado 'Robo del Millón de Dólares'

Santa Cruz - Bolivia

La Unidad de Investigación de Ganancias Ilícitas realiza el allanamiento de una vivienda, zona Radial 17 1/2, Santa Cruz de la Sierra.

Cabe recordar que los tres oficiales involucrados en esta sustracción millonaria fueron identificados como Ramiro C. F. (38), José C. C. (23), y Ángel G. (23), se encuentran actualmente enfrentan detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

(Noticia en Desarrollo)