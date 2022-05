Extraña plaga que afecta a árboles se prolifera en La Paz

La Paz

Según datos de la Dirección de Arbolado Urbano Bosques y Áreas protegidas dependiente de la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental, la presencia de esta plaga se detectó en varios árboles de distintas especies, en el Bioparque Vesty Pakos de Mallasa, la plaza Bolivia y en el Montículo de la ciudad de La Paz, en este último afectaron árboles centenarios que se tiene en este sector.

“Esta especie es como una bacteria, como un virus que daña a los arbolitos, no se sabe hasta la fecha como se fueron propagando, como el eucalipto y los pinos son introducidos entonces les atacó más a esas especies”, manifestó la responsable del área de la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental del municipio paceño.

Vecinos de la zona Sopocachi se encuentran preocupados y piden atención de las autoridades.

“En las gestiones con el municipio nos dijeron que no hay un ítem, que no hay un correcto tratamiento, que es una plaga, que recién este año se está tratando, pero que esta afectando a toda La Paz, no solamente a Sopocachi”, aseveró una vecina de la zona Sopocachi.