Fiscalía de la CPI de La Haya admite demanda contra Evo por "actos inhumanos"

La Paz, Bolivia

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ubicada en La Haya anunció que admitió la denuncia contra el expresidente Evo Morales por los delitos enmarcados en los "actos inhumanos", por los bloqueos impulsados a principios de agosto, por él y otros dirigentes del MAS en medios pandemia por el Covid-19.

"De conformidad con la Norma 45 del Reglamento de la Corte, he informado a la Presidencia de la CPI de esta remisión para facilitar la asignación de la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares", dijo la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a través de un comunicado publicado por la CPI. Bensouda detalló que ese trámite implica la solicitud del inicio de las investigaciones preliminares, para analizar los argumentos y pruebas que presentó la Procuraduría General del Estado, cuando instauró la denuncia el pasado 4 de septiembre.

La demanda, que también pide juzgar a los dirigentes Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB) y Leonardo Loza, líder cocalero del Chapare, tiene que ver con los daños provocados por los bloqueos, registrados a inicios de agosto.

Esas movilizaciones impidieron el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos a la población civil, a partir de una organización "criminal" que fue más allá de sus derechos sindicales.

En ese entendido, el escrito solicita a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, que admita esta denuncia por delitos contemplados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento internacional que en 1998 dio vida a la CPI y que fue ratificado por Bolivia en mayo de 2002.

De este modo, la demanda fue planteada bajo la figura legal específica de "actos inhumanos (...) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental" y detalla una serie de hechos que, incluso, llegaron a provocar el fallecimiento de 40 personas por falta de oxígeno.

"Una remisión de un Estado Parte no conlleva automáticamente a la apertura de una investigación. No obstante, si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación", agrega la declaración de la fiscal Fatou Bensouda.