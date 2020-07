Gobierno anuncia operativos en farmacias por agio y especulación de fármacos

Este lunes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció operativos sorpresa en farmacias de todo el país con el objetivo de identificar a las personas que especulen con los precios de los fármacos.

Murillo lamentó que algunos dueños de farmacias se aprovechen de este momento de pandemia que vive el país por el coronavirus.

"Tienen todo el derecho de ganar, pero no de robar, no le roben al pueblo que está viviendo más de cuatro meses y muchos sin salario, pero tienen que comprar medicamentos (…) no es justo que los únicos que no han parado, que son las farmacias, estén vendiendo medicamentos cinco, seis, siete y hasta 10 veces más caro ", puntualizó.