Gobierno de México presentará el 2022 una propuesta para la sustitución de la OEA

México

El embajador de Bolivia en México, José Crespo, informó este miércoles que el Gobierno de México tendrá la propuesta definitiva para la sustitución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en enero de 2022.

“La propuesta definitiva la va a tener México recién en enero del próximo año (…). La propuesta definitiva, terminada, de cómo funcionaría, etc., pues eso se nos ha ofrecido para enero del próximo año”, aseveró en una entrevista en el canal estatal.

Sin embargo, la autoridad diplomática dijo que el tema de la transformación o el reemplazo de la OEA por otro organismo continental será parte del debate de la sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará el 27 de septiembre de 2021 en la ciudad de México.

Explicó que el presidente mexicano, Andrés López Obrador, pondrá a consideración de los mandatarios del bloque esa iniciativa, que fue planteada por él mismo en la versión 21 de la Reunión de Cancilleres de la CELAC, que se realizó el 24 de julio.

Dijo que el organismo subregional puede resolver el tema, pero advirtió que a su juicio no va a tener una decisión como planteó México, porque es demasiado pronto para que se “dé una medida de este tipo”.

“Es muy importante saber dónde estamos, porque si no estamos generando una expectativa que tú vas a ver que la derecha utiliza muy bien, o sea van a decir, no sé, que la CELAC no pudo crear otra OEA (…). Tú vas a ver titulares como si esto, que es el inicio de un debate, pues de repente fuera fracaso anticipado y no tiene nada que ver esa figura”, enfatizó.