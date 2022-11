“Grupos afines al MAS, nos amenazaron con quitarnos la vida”: Abogados del Comité cruceño

Santa Cruz, Bolivia

Tras los enfrentamientos entre ciudadanos que apoyan el paro indefinido y grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que llevaban adelante un bloqueo contra la medida de presión, impulsada por el Comité Interinstitucional para que el Censo se realice en el año 2023, las personas que se encuentran resguardando el cerco no dejaron ingresar a los abogados del Comité Cívico pro Santa Cruz, porque se dirigían hasta el Comando Policial de La Guardia para saber el estado jurídico de los detenidos.

“Yo necesito pasar al otro lado para saber cuántos heridos hay, necesitamos saber cuál es la situación de los detenidos, pero no pudimos hacerlo porque un grupo de personas extremadamente violenta que está bloqueando nos impidieron el paso”, manifestó una servidora pública.

"Llegando a la primera tranca me encontré con unos 90 individuos que nos amenazaron literalmente con quitarnos la vida y nos amenazaron con palos, es realmente grave lo que está pasando en el departamento”, añadió

“Hay un comandante departamental de la Policía que no está haciendo su trabajo y que responde a un ministro que esta encaprichado con una decisión política de un tipo que no manda en este país, porque esta represión que estamos sufriendo los cruceños es absolutamente inconstitucional, esta gente es pagadas por el Estado, esto no es una protesta esto se llama terrorismo de estado”, denunció la jurista.