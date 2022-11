Hombre baleado fue auxiliado por los mismos que lo hirieron en Puerto Pailas

Santa Cruz, Bolivia

José Luis A.G., de 21 años, quien fue baleado ayer aparentemente en un control aduanero, se recupera favorablemente en el hospital Japones de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, su estado de salud es estable. El hecho confuso se registró la mañana del martes, 29 de noviembre, en el municipio cruceño de Puerto Pailas.

De acuerdo a un informe preliminar, un minibús cargado con cerveza de Puerto Suárez trató de evadir un puesto de control aduanero en un retén en este municipio, al ser interceptados por agentes de lucha contra el contrabando, quienes les ordenaron que se estacionará a un lado de la carretera y al no detenerse los agentes de seguridad hicieron uso de sus armas de fuego, producto de esta situación resultó herido de bala el hombre.

Según el relato de testigos, a bordo del motorizado iban tres personas que intentaron evadir el control aduanero por un atajo y cuando estaban a punto de lograr su cometido sufrieron un accidente y terminaron impactando contra un árbol. Los otros dos ocupantes del vehículo están en calidad de aprehendidos.

Recordemos que, José Luis, ayer, dio su testimonio sobre lo ocurrido. Él afirmó que se encontraba junto a su hermana cuando fueron interceptados por una vagoneta y los ocupantes le ordenaron que se detenga a un lado de la carretera.

"El oficial me dijo que me orille (a un lado de la carretera), fue cuando puse luz de parqueo y me estaba yendo al lado derecho. “Aceleré para estacionarme y fue cuando sentí un impacto en mi humanidad”, contó el afectado.