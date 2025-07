Industriales lanzan programa para Bolivia: “Con producción hay patria, con empleo hay dignidad y con industria hay futuro”

En el marco de la inauguración del Foro Industrial: Producción, Empleo, Futuro, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales Versalovic, expresó un firme llamado a los candidatos presidenciales y a la sociedad en su conjunto: Bolivia necesita un pacto productivo nacional basado en innovación, inversión, respeto a la propiedad privada y garantía de condiciones para crecer.

“Este no es un foro más. Hoy se discute el futuro de Bolivia. Los candidatos no han venido a convencernos, han venido a escucharnos. Representamos el 16% del PIB nacional y traemos una propuesta sólida y urgente: una Visión Ampliada de Industrialización, Producción y Empleo”, señaló Morales durante su intervención.

Pilares del planteamiento industrial

El líder de los industriales bolivianos remarcó que la propuesta presentada al país no se basa en lamentos ni demandas de privilegios, sino en la reivindicación de derechos y de condiciones necesarias para ser el verdadero motor de desarrollo.

Entre los puntos destacados, Morales exigió: Garantizar el acceso a carburantes, divisas y libre comercio. Apostar por una industria moderna, innovadora y sostenible. Crear un país fértil para invertir, con incentivos reales y participación de los gobiernos departamentales. Respeto irrestricto a la propiedad privada y la libertad de empresa. Una reforma judicial impostergable

Agregó que: “Ningún país crece sin educación ni jubilaciones dignas. Sin industria no hay desarrollo, no hay independencia económica, y no hay paz social. No pedimos privilegios, pedimos condiciones”, enfatizó.

Hacia 2030: visión y cifras

Morales proyectó que, para el año 2030, el sector agroindustrial podría aportar hasta un 40% del PIB, con más de 2,8 millones de empleos generados por la cadena productiva. En ese sentido, subrayó que el país necesita un modelo económico donde el éxito de un emprendedor no sea visto con sospecha, sino como una oportunidad para todos.

Mensaje a los candidatos presidenciales

Finalmente, el presidente de la CNI instó a los aspirantes a la Presidencia a reconocer al empresariado privado como un actor clave en la construcción de un país con empleo, dignidad y desarrollo sostenible.

