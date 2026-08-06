Justicia para Marina: Autor del atroz feminicidio en Chimoré es condenado a 30 años de cárcel

La justicia boliviana dictó una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para el feminicida de Marina, una joven de 23 años que fue brutalmente asesinada en el municipio de Chimoré en diciembre de 2024. El imputado, de 24 años y quien era pareja de la víctima, fue remitido al recinto penitenciario de El Abra para cumplir su sentencia.

Según los antecedentes expuestos durante el proceso de investigación, el sujeto inmovilizó a la víctima atándola de manos, pies y cuello con un cable para posteriormente estrangularla y atacarla con un arma punzocortante. Tras quitarle la vida, intentó quemar el cuerpo con el fin de ocultar el crimen y borrar evidencias, para luego darse a la fuga robando objetos de valor, entre ellos una computadora portátil, un teléfono móvil y la camioneta de la joven.

Desde la Fiscalía Departamental de Cochabamba destacaron que la sentencia máxima se obtuvo gracias a la presentación de pruebas técnicas, periciales y científicas objetivas que demostraron de manera irrefutable la culpabilidad del agresor.

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