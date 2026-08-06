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Justicia para Marina: Autor del atroz feminicidio en Chimoré es condenado a 30 años de cárcel

El agresor de 24 años deberá cumplir la pena máxima en el penal de El Abra por el atroz crimen de su pareja, ocurrido en diciembre de 2024.

Milen Saavedra

05/08/2026 22:19

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Justica para Marina: autor del atroz feminicidio en Chimoré es condenado a 30 años de cárcel. Imagen referencial. Foto de Breno Jesus en Unsplash
Cochabamba, Bolivia

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La justicia boliviana dictó una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para el feminicida de Marina, una joven de 23 años que fue brutalmente asesinada en el municipio de Chimoré en diciembre de 2024. El imputado, de 24 años y quien era pareja de la víctima, fue remitido al recinto penitenciario de El Abra para cumplir su sentencia.

Según los antecedentes expuestos durante el proceso de investigación, el sujeto inmovilizó a la víctima atándola de manos, pies y cuello con un cable para posteriormente estrangularla y atacarla con un arma punzocortante. Tras quitarle la vida, intentó quemar el cuerpo con el fin de ocultar el crimen y borrar evidencias, para luego darse a la fuga robando objetos de valor, entre ellos una computadora portátil, un teléfono móvil y la camioneta de la joven.

Desde la Fiscalía Departamental de Cochabamba destacaron que la sentencia máxima se obtuvo gracias a la presentación de pruebas técnicas, periciales y científicas objetivas que demostraron de manera irrefutable la culpabilidad del agresor.

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