Prometía subir notas a una estudiante para vejarla: envían a prisión a director de colegio

El juzgado a cargo del caso determinó la detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de San Antonio para el director de una unidad educativa de la zona sur de la ciudad, imputado por el delito de violación contra una estudiante de 13 años.

De acuerdo con los antecedentes del hecho —ocurrido en marzo de este año y denunciado formalmente hace dos días—, el sujeto habría persuadido a la menor de edad para abordar su vehículo bajo el ofrecimiento de colaborarle con sus calificaciones escolares. Una vez en el interior del motorizado, el hombre agredió sexualmente a la adolescente.

Tras la denuncia, la Policía Boliviana procedió con la aprehensión del docente. Durante la audiencia de medidas cautelares, la defensa de la víctima solicitó la privación de libertad del acusado argumentando la gravedad del delito y el riesgo procesal.

El juez acogió la solicitud para garantizar el desarrollo de las investigaciones durante el plazo fijado, tiempo en el que el Ministerio Público recolectará los elementos de convicción correspondientes para el esclarecimiento del caso.

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