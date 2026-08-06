Revelan datos clave de los dos reos que fugaron de Palmasola

Nuevos detalles salen a la luz sobre los dos reos de alta peligrosidad que fugaron hoy de Palmasola tras un fallo eléctrico en el recinto. Ante la emergencia, la Policía confirmó el plan de búsqueda activado, detallando que “al momento estamos en ese plan de búsqueda y la recaptura. Estamos coordinando con los diferentes comandos departamentales y realizando las acciones correspondientes para lograr la prevención de estas personas. Alex Heleno da Silva está por asesinato y el otro privado está por tráfico de armas, ambos de nacionalidad brasileña”.

La evasión en la torre de control

Uno de los prófugos es Alex Heleno da Silva, investigado por el asesinato del boliviano José Ángel Castañeta, alias ‘Cara de Bebé’, y vinculado al temido Primer Comando de la Capital (PCC). El segundo que fugó fue identificado como Junior Fernando da Silva, quien cumplía detención preventiva en el penal por el delito de tráfico de armas.

Detalles del operativo y complicidad

La institución policial detalló el recorrido exacto que utilizaron los criminales para superar la infraestructura de contención del recinto de máxima seguridad.

Según el reporte oficial, indicaron que “en el recorrido y en el patrullaje correspondiente se pudo evidenciar de que dos privados de libertad de nacionalidad brasileña habrían fugado por el muro perimetral del PC4, utilizando una herramienta para poder cortar el enmallado olímpico del PC6, lograron violentar dos candados de seguridad de la torreta número 6, la cual habrían utilizado para subir y con una soga poder evadir”.

Horas más tarde, la Dirección de Régimen Penitenciario oficializó el hecho e impulsó una investigación interna para determinar si existió complicidad de los funcionarios de turno. Paralelamente, las fuerzas del orden indicaron que “estamos en este momento en pleno operativo para poder dar con el paradero de los mismos”.

Diversos grupos operativos del Comando Departamental de la Policía se desplazaron por puntos estratégicos para cerrar las vías de escape de los prófugos pertenecientes al grupo criminal. Hasta el momento, ambos continúan con rumbo desconocido y se han transformado en objetivos prioritarios de máxima seguridad para las autoridades.

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