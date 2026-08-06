Ante ola de crímenes, Cívicos de Santa Cruz exigen frenar violencia

La escalada de violencia en Santa Cruz genera zozobra tras registrarse graves incidentes en pleno centro de la capital a plena luz del día.

Al respecto, Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz, denunció que "ya no es en las fronteras de nuestro departamento, es exactamente en la capital, por lo que podemos y hemos visto por medio de ustedes serían ajustes de cuentas, pero esto definitivamente es por la ausencia de Estado".

Inacción de las fuerzas del orden

El pronunciamiento cívico cuestionó severamente la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades nacionales destinadas a la seguridad ciudadana. Cochamanidis criticó la labor policial al señalar que "en vez de estar más preocupados por chismes y audios deberían hacer su trabajo".

Desde la entidad cívica se demandó una intervención integral que contemple una fiscalización más rigurosa en el ingreso de personas al territorio departamental. La dirigencia enfatizó que el Ministerio de Gobierno administra la instancia de migración y debe activar una vigilancia real en todos los puntos críticos.

La preocupación se incrementa ante la supuesta existencia de nóminas que identifican a los integrantes de los bandos enfrentados en la región.

El líder cívico concluyó al indicar que "de nada sirve que tengan las listas si no se actúa contra las personas".

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