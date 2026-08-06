Presentan imputación formal contra exgerente Franklin Flores, piden detención preventiva

El Ministerio Público presentó una imputación formal contra el exgerente de EMAPA Franklin Flores, al considerar que existen suficientes indicios sobre su probable participación en el hecho que se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con el reporte, la Fiscalía también solicitó la detención preventiva del investigado, bajo el argumento de que existirían riesgos procesales.

Riesgos de fuga y obstaculización

La solicitud fiscal se sustenta principalmente en dos elementos: el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización de la investigación.

Según la información conocida, el Ministerio Público busca garantizar que el proceso avance sin interferencias mientras se desarrollan nuevas diligencias.

Fiscalía anuncia más investigaciones

Durante el plazo de investigación, la Fiscalía prevé realizar declaraciones testificales, auditorías forenses, requerimientos a entidades financieras, informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y otras actuaciones destinadas a esclarecer el caso.

El objetivo, según el reporte, es reunir mayores elementos que permitan determinar responsabilidades dentro del proceso.

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