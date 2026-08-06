Cochabamba celebra los 201 años de Bolivia entre fervor cívico, llamados a la unidad y pedidos de reactivación económica

Con multitudinarias demostraciones de patriotismo, Cochabamba dio inicio a los actos conmemorativos por el 201.° aniversario de la independencia de Bolivia. Las calles de la capital valluna y de varios municipios metropolitanos se vistieron de rojo, amarillo y verde a lo largo de este miércoles en eventos que combinaron la alegría cívica de la juventud con intensos llamados a la unidad nacional ante la actual coyuntura económica.

Durante la jornada matutina, más de 100 establecimientos educativos del centro de la ciudad (Cercado 1) y alrededor de 80 colegios en la zona sur (Cercado 2), además de contingentes estudiantiles en Quillacollo, participaron en los desfiles cívicos escolares. Portando uniformes impecables y acompañados por sus bandas de guerra, miles de alumnos expresaron su homenaje tras un mes de preparación.

"Con todo el orgullo de ser bolivianos, rendimos nuestro homenaje a nuestra querida patria", resaltaron maestros durante el recorrido, mientras que los espectadores destacaron el marcado patriotismo de la juventud estudiantil.

Llamados a la unidad y fe en días mejores

Las actividades oficiales contaron con la participación de las principales autoridades locales y departamentales, quienes coincidieron en señalar que la celebración patria llega en medio de un escenario económico complejo para el país, instando a superar la confrontación.

"Les mandamos un mensaje de unidad y de esperanza. Pese a nuestra aguda situación económica, hay motivos para sentirnos orgullosos de nuestra tierra. No tenemos que darle excusas a la gente radical; no queremos más confrontación en Bolivia", afirmó el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Grover García, remarcó la importancia de mantener la fe en el futuro: "Rindiendo homenaje a aquellos líderes que independizaron a Bolivia, hoy continuamos con dificultades, pero primero hay que ser patriotas para poder esperar días mejores". En la misma línea, el secretario general de la Gobernación, José Gonzáles, expresó su deseo de que se tomen las decisiones adecuadas para encaminar la mejora del país.

Sesión de Honor y reconocimiento al esfuerzo local

Como parte de los actos protocolares, la Asamblea Departamental llevó a cabo su Sesión de Honor en la Casa Departamental de Cultura, espacio en el que se entregaron ocho reconocimientos a personalidades, instituciones y empresas destacadas por su aporte al desarrollo cochabambino. Entre los galardonados estuvo el gobernador Leonardo Loza, ausente en el acto por viaje oficial a la ciudad de Sucre.

El sector privado también hizo escuchar su voz en la víspera del 6 de agosto. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolhz, señaló que el sector productivo recibe este aniversario con optimismo pero consciente de los desafíos actuales. "Lo que esperamos son mejores días y mejorar nuestra economía. Queremos una Bolivia que se muestre como realmente es, sin bloqueos, con trabajo libre y donde el boliviano sienta que hay futuro y oportunidades", aseveró.

Cierre de jornada con el tradicional Desfile de Teas

Al caer la tarde, las actividades conmemorativas continuaron con el tradicional desfile de teas, cuyo recorrido abarcó la calle 25 de Mayo, la Plaza Colón y el Paseo del Prado hasta la Plaza de las Banderas. El evento contó con el despliegue de personal de la Guardia Municipal y la Policía Boliviana para efectuar los cortes y desvíos de tráfico correspondientes entre las 18:00 y las 23:00.

La agenda festiva concluirá este jueves 6 de agosto con las tradicionales ofrendas florales, la misa de Tedeum y el desfile cívico central programado para las 14:00.

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