Alcaldía de Cochabamba informa que más del 50% de sus cámaras de seguridad están operativas

Tras la controversia generada por el estado del sistema de vigilancia en la ciudad, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) realizaron este miércoles una inspección técnica a las instalaciones del Centro de Comando, Comunicación y Control (C4) para evaluar el funcionamiento real de sus equipos.

El operativo surge en respuesta a reportes del Comando Policial que sostenían que, de un total de 428 cámaras —correspondientes a la Gobernación, el Gobierno Nacional y la Alcaldía—, solo 33 se encontraban operativas. Frente a estas cifras, la Secretaria de Gobierno Electrónico del GAMC, Erika Ergueta, aclaró que de los 200 dispositivos que corresponden exclusivamente al proyecto municipal, 110 están en pleno funcionamiento, lo que representa más del 50% del parque instalado.

"Nos encontramos realizando un relevamiento cámara por cámara, subiendo a todos los postes. Desconozco cuál ha sido la metodología del Comando para determinar esos números", enfatizó Ergueta. Asimismo, la autoridad resaltó que, a pesar de que los equipos datan de hace más de una década, ofrecen una nitidez en resolución Full HD y que actualmente se efectúan labores de mantenimiento continuo en las líneas de fibra óptica y radiobases.

Mantenimiento condicionado por falta de presupuesto

Respecto a las 90 cámaras municipales fuera de servicio, Ergueta explicó que se busca optimizar recursos mediante el reciclaje de piezas y la compra puntual de repuestos compatibles para reactivar la mayor cantidad de dispositivos posibles.

Por su parte, el Director de Seguridad Ciudadana del municipio, Brayan López, justificó el rezago en las reparaciones señalando factores económicos adversos que han impactado directamente en el presupuesto del sector:

Incrustación de costos operativos: El incremento en el precio del combustible triplicó los gastos requeridos para mantener el patrullaje de la Policía Boliviana.

Impacto inflacionario: La escasez de divisas y la inflación han encarecido de forma sustancial la importación de repuestos para los sistemas informáticos y de vigilancia.

López solicitó que no se reduzca ni modifique la asignación de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a la seguridad ciudadana. Destacó que el año pasado la ejecución presupuestaria del área alcanzó entre un 30% y un 34%, por lo que garantizar la continuidad de estos fondos resulta clave no solo para reparar el sistema actual, sino para migrar hacia nuevas tecnologías impulsadas por inteligencia artificial.

Estado del Video Wall y monitoreo

Durante la inspección en la sala de control del C4 —espacio administrado operativamente por la Policía—, las autoridades constataron que de la pantalla gigante principal funcionan actualmente entre 13 y 14 monitores, mientras que una fila de 24 pantallas se encuentra inactiva.

No obstante, Ergueta aclaró que esta limitación técnica en altura no interrumpe la vigilancia ciudadana, dado que los operadores cuentan con la transmisión directa de la señal en las computadoras de sus escritorios de trabajo.

La marcada diferencia entre los reportes radica en la cobertura de la muestra: mientras la Policía contabilizó 428 cámaras sumando a tres niveles de gobierno para reportar solo 33 funcionales, la Alcaldía centró su inspección en sus 200 unidades exclusivas, asegurando que 110 están activas y el resto se encuentra bajo plan de reparación técnico.

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