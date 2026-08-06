Alcalde anuncia entrega de obras y una “agenda de buenas noticias” para Santa Cruz en septiembre

El alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, anunció que septiembre estará marcado por la entrega de obras y nuevos anuncios para la ciudad, con una agenda que incluirá proyectos de infraestructura, educación y seguridad ciudadana.

La autoridad municipal señaló que una de las prioridades será concluir obras que permanecieron inconclusas durante años, entre ellas módulos educativos que, según explicó, generaron dificultades para estudiantes y familias.

“Vamos a tener muy buenas noticias en septiembre, entre ellos la entrega de módulos educativos, no solo uno, módulos que fueron abandonados durante años, que generaron un problema inclusive en los barrios, los niños pasando clases, en algunos casos hasta en unas iglesias”, manifestó.

El alcalde indicó que el objetivo es finalizar proyectos que quedaron a medias para que puedan estar al servicio de la población. “Lo primero es terminar las cosas que están a medias, tenemos que encararlas para que sirvan a nuestra ciudad”, afirmó.

Además, adelantó que durante septiembre se anunciarán nuevas obras de infraestructura, iniciativas relacionadas con seguridad ciudadana y proyectos considerados simbólicos para la capital cruceña.

“Vamos a tener una agenda de buenas noticias para Santa Cruz como se hacía antes, porque septiembre era un mes especial para todos los cruceños, entonces se hacía una agenda de buenas noticias y de obras”, expresó.

Finalmente, destacó que la gestión municipal busca recuperar la tradición de presentar avances y proyectos durante el mes aniversario de Santa Cruz, luego de varios años sin anuncios de este tipo. “Ahora sí Santa Cruz va a tener cosas importantes”, aseguró.

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