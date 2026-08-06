Danzarte 2026 inicia con deslumbrante folclore y emotivo tributo a íconos cruceños

La primera noche de Danzarte 2026 deslumbró en el Coliseo con la energía de 45 agrupaciones folclóricas y un emotivo tributo a leyendas de la cultura boliviana como Alenir Echeverría, Gladys Moreno y Aldo Peña.

Al respecto, la organización destacó que “para nosotros era un justo homenaje a nuestra querida Alenir, que ya acaba de partir, junto a otros artistas que han dejado huella en Santa Cruz, los queremos mucho, y creo que fue un momento muy emotivo, la gente aplaudió, se emocionó. Los invitamos al Festival Danzarte”.

El sentir de los protagonistas y el público

Los jóvenes bailarines vivieron la jornada con una mezcla de orgullo e intensidad sobre el escenario.

“Ahora me siento muy alegre y con un poco de nervios porque es algo grande lo que se va a bailar, y la emoción que le ponen a los bailarines es impresionante, muy bien, orgullosa”, expresó una integrante del Ballet Alma Boliviana.

El impacto del reconocimiento a los artistas fallecidos resonó profundamente entre las familias y asistentes presentes en la jornada inaugural. Ante la calidez del público que exclamó un "¡wow, es muy emocionante, bellísimo, excelente!", la organización recordó que “son 45 grupos que se presentaron, estamos hablando de más de 40 colegios y el día viernes son más de 80 delegaciones espectaculares, lo mejor de Bolivia, así que los invitamos a que no se pierdan”.

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