JP Velasco asegura que el 50/50 será gradual hasta 2031

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó como “histórico” el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los nueve gobernadores tras la reunión realizada en la Casa de la Libertad, en Sucre.

La autoridad departamental afirmó que el presidente Rodrigo Paz asumió el compromiso de incluir a las gobernaciones en la coparticipación tributaria a partir del Presupuesto General del Estado 2027.

“El compromiso del presidente y del Gobierno nacional es que la coparticipación tributaria, incluyendo a las gobernaciones, empieza en el Presupuesto General del Estado 2027 de manera irreversible y para siempre”, sostuvo Velasco.

Aplicación gradual hasta 2031

Según el gobernador cruceño, las gobernaciones, que actualmente no reciben coparticipación tributaria, comenzarán a formar parte de este esquema desde 2027.

Velasco explicó que el proceso será gradual y se extenderá hasta 2031, con el objetivo de consolidarse de manera permanente.

“Hemos firmado un convenio donde las gobernaciones, que hoy coparticipan en cero, van a ser parte de la coparticipación tributaria 2027 de manera gradual, empezando 2027 y terminando 2031, para siempre”, afirmó.

Porcentajes aún deben definirse

Consultado sobre los porcentajes que corresponderán a alcaldías, universidades y gobernaciones, Velasco señaló que esos detalles todavía deben ser definidos.

Indicó que en esa discusión deberán participar también los gobiernos municipales y las universidades.

“Los porcentajes se tienen que definir porque tienen que estar las alcaldías, tienen que estar las universidades”, explicó.

“Paso histórico hacia la autonomía”

El gobernador sostuvo que el principal avance del encuentro es que las gobernaciones serán incorporadas al debate de distribución de recursos.

Según Velasco, las entidades departamentales son fundamentales para el desarrollo regional, pero actualmente no cuentan con coparticipación tributaria.

“Hoy se ha dado un paso histórico hacia la autonomía”, manifestó.

Agradece a gobernadores y equipos técnicos

Velasco agradeció a los ocho gobernadores que participaron del encuentro, al presidente Rodrigo Paz, a sus ministros y a los equipos técnicos que trabajaron durante más de 12 horas en la construcción del acuerdo.

La autoridad indicó que, además del punto referido a la coparticipación, se lograron otros nueve acuerdos positivos, aunque no detalló cada uno de ellos en su declaración.

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