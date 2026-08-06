Sucre vibró con emoción y patriotismo durante el desfile por los 201 años de Bolivia

La emblemática Plaza 25 de Mayo se vistió de gala para acoger el desfile militar e institucional con el que las Fuerzas Armadas y diversas entidades estatales conmemoraron los 201 años de gesta libertaria.

El evento contagió de profundo civismo a la ciudadanía asistente, entre la cual una espectadora emocionada confesó al respecto “muy lindo, muy hermoso, la verdad, y emocionante; yo pocas veces estoy en estos desfiles, pero me emociona mucho. Yo estuve dedicando en Buenos Aires y ahora estoy acá, y no pienso moverme más de mi país, no voy a ir a ninguna parte más”.

Unidos por la identidad y la libertad nacional

El colorido despliegue cívico-militar reunió a familias enteras que expresaron su alegría por ser parte de este histórico acontecimiento en la cuna de la patria.

En medio de los festejos, otra ciudadana manifestó “estamos con mucha alegría, festejando el Día de la Patria; y para todos espero que este sea el día más lindo para nosotros, que somos bolivianos y que vivimos en una patria libre”.

Orgullo patrio compartido en la Plaza 25 de Mayo

En este contexto, otra de las asistentes destacó estar “aquí disfrutando del desfile, celebrando 201 años de nuestra creación de Bolivia, ¡que viva Bolivia! Orgullosísima de ser boliviana”.

Por su parte, otro ciudadano resumió la jornada exclamando: “¡Qué lindo, sí, hermoso! La verdad, estamos pasándolo lindo este desfile”.

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