La Policía activa controles de "360 grados" en los accesos a Cochabamba rumbo a la Festividad de Urkupiña

La noche de este miércoles, un nutrido contingente policial se desplegó a la tranca de Suticollo como parte del plan de operaciones diseñado para resguardar la Festividad de la Virgen de Urkupiña, evento central que se celebrará en Quillacollo entre el 14 y 16 de agosto, pero que arrancará con actividades previas este fin de semana.

El operativo cuenta con la participación de unidades especializadas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Tránsito, la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) e Interpol, cuyo personal realiza la verificación de antecedentes, documentación de transporte y estado legal de los visitantes.

El subcomandante departamental de la Policía, Marcelo Acuña, detalló que las acciones buscan sentar presencia preventiva en las fronteras interdepartamentales antes de las jornadas de mayor afluencia de devotos.

"Estamos haciendo estos controles con equipos integrales multidisciplinarios para garantizar la seguridad en las festividades. Controlamos a nacionales y extranjeros que nos visitan; estamos en Suticollo y otro grupo en Chiñata para quienes llegan del oriente, asegurando que su ingreso sea legal y orientándolos para que no sean víctimas de delitos", señaló Acuña.

Verificaciones mecánicas y migratorias

Durante la intervención en Suticollo, personal de Diprove cotejó los registros de placas y chasis con las órdenes de viaje, mientras que agentes de Interpol y la FELCC inspeccionaron buses de transporte interprovincial e internacional procedentes del interior del país y de Chile. Asimismo, los efectivos verificaron las autorizaciones de viaje de los menores de edad a bordo.

La institución del orden confirmó que los puntos de control en Suticollo, Confital y Chiñata operarán de manera permanente, complementándose con patrullajes móviles en las vías hacia Sucre y la carretera antigua a Santa Cruz para abarcar un radio de protección integral en todos los accesos al departamento.

De cara al masivo flujo de feligreses esperado para las próximas horas, las autoridades recomendaron a los viajeros portar sus documentos de identidad, pasaportes y autorizaciones en regla para evitar demoras o contingencias legales durante los operativos de fiscalización.

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