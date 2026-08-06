Felcc secuestró dos vehículos tras el asesinato de un ciudadano brasileño en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento de dos vehículos que serán sometidos a pericias dentro de la investigación por el asesinato de un ciudadano brasileño de 37 años, ocurrido este miércoles en Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada por dos sujetos que se movilizaban a bordo de un vehículo de color blanco. El hombre fue abatido cuando se disponía a ingresar a su motorizado, que también fue precintado y trasladado hasta dependencias policiales.

Durante el ataque, un segundo vehículo que se encontraba estacionado en la zona resultó con varios impactos de bala. La propietaria llegó hasta el lugar para retirar sus pertenencias y fue interrogada por los investigadores antes de que el motorizado sea llevado a la Felcc para su análisis.

Ambos vehículos serán revisados por los peritos, quienes buscarán evidencias que permitan establecer la dinámica del hecho y dar con los responsables del crimen.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones, mientras se espera que en las próximas horas se informe sobre los hallazgos encontrados al interior de los motorizados.

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