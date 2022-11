La ANP denuncia un intento de linchamiento al periodista y camarógrafo agredidos en La Guardia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La agresión registrada la madrugada del 2 de noviembre al periodista Mario Alberto Rocabado Román, fue denunciado por la organización de medios impresos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como intento de linchamiento, figura que está tipificada en el Código Penal como 'asesinato en grado de tentativa'.

El Secretario Ejecutivo de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, David Ovando, aseguró que seguirán informando sobre los hechos que se registran en el departamento de Santa Cruz. "No, nos van a tapar la boca, continuaremos informando, porque ese es nuestro rol", remarcó.

"Lo que me parece grave es que una agencia de noticias del Estado, dijo que quienes golpearon a trabajadores de la prensa fueron jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), nosotros no estamos defendiendo a nadie pero ya tenemos las versiones oficiales, las declaraciones que han emitido los trabajadores de la prensa. El Gobierno está mintiendo de frente, para decir que los agresores no fueron del MAS, pedimos que investiguen a los verdaderos responsables", declaró Ovando.

Mario Alberto junto a su camarógrafo, Enrique Sánchez, cubrían los enfrentamientos en el municipio de La Guardia, luego de realizar un despacho fueron atacados por personas “que llegaron junto a la Policía”, según el testimonio del periodista.

"La Policía empezó a lanzar gases lacrimógenos, nosotros para cubrirnos nos metimos a una calle, para que no nos lleguen los gases. De pronto los uniformados avanzaron, y también el grupo que estaba con los oficiales, ellos vieron que nosotros estábamos con nuestro distintivo, chamarra, micrófono, cámara, todo. Yo levanté las manos, soy de la prensa le dije. 'No me importa que seas de la prensa', respondieron, me quitaron el micrófono y tumbaron, empezaron a patearme, lanzarme piedras, palos. Me robaron el micrófono, dos celulares, mi billetera con dinero que recién había sacado de mi sueldo. ¡Doy gracias a Dios, por estar vivo!", contó a los medios el periodista, Mario Rocabado.

La ANP indicó que “los actos de linchamiento contra los trabajadores de la prensa son una deslegitimación del orden público” y exigió a la Policía, el Ministerio Público y los jueces asuman su función de investigar y sancionar a los responsables.

Rocabado fue rescatado por vecinos de La Guardia durante la madrugada del 2 de noviembre, que fue agredido con patadas, golpes de puño y piedras, como registran las imágenes de "Periodistas Somos Todos".

Pronunciamiento del Gobierno

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, expresó este miércoles su solidaridad con el periodista Mario Rocabado, quien fue agredido por manifestantes en el municipio de La Guardia; informó que el Ministerio Público inició una investigación de este caso.

“La violencia nunca es el camino. Envío mi solidaridad al periodista Mario Rocabado, víctima de agresiones mientras cumplía con su labor. Esperamos su pronta recuperación”, escribió Alcón en su cuenta de Twitter.

La autoridad gubernamental manifestó que el Ministerio Público inició de oficio una investigación por los delitos de robo agravado, lesiones graves y leves y tentativa de homicidio.

Agresiones a la prensa

Son 13 días de paro indefinido en Santa Cruz, donde distintos medios de comunicación fueron víctimas de agresión durante los enfrentamientos en Santa Cruz, haciendo dificultoso el trabajo de los equipos de prensa. El pasado 22 de octubre, primer día de paro cívico, grupos de choque increparon, agredieron, dañaron y robaron las herramientas de trabajo a periodistas de la Red Gigavisión y El Deber.

Pasaron sólo unos días y la periodista Valeria Durán, junto a su camarógrafo de la Red Uno fueron agredidos por personas afines al Movimiento al Socialismo (MAS) en la zona del Plan 3000, fueron sacados a empujones del lugar. Lo llamativo es que un ladrón le robó la gorra al camarógrafo, delante de un policía.