La golpeó porque lo halló teniendo sexo en la comisaría

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer denunció a su esposo de ocupación policía de golpearla con intención de matarla, luego que lo sorprendiera sosteniendo sexo con su amante dentro de la comisaria donde el trabaja, en la comunidad Las Peñas.

La víctima relató que acudió hasta el lugar llevándole desayuno a su esposo, pero lo encontró teniendo relaciones sexuales con otra mujer en las dependencias policiales.

"Me sacó hasta afuera de la comisaria, ahí me agredió a manazos, me tumbó al piso y me agarró a patadas", cuenta la víctima. Después del violento ataque, denuncia que la subió a la fuerza a su auto y la llevó al monte. "Le rogué que no me haga nada. Me quiso matar estaba armado, el es policía", acusó la mujer.