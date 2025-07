La historia de Roxana, la madre que venció el cáncer y se graduó de la universidad

Hace 9 años, Roxana Velasco fue diagnosticada con cáncer y los médicos le advirtieron que le quedaban tres meses de vida. Ella salió adelante pese a las dificultades, logró vencer la enfermedad y esta semana se graduó de la carrera de Derecho. Una historia ejemplar.

"Fueron días muy duros. Un diagnóstico de tres meses de vida nada más y estoy aquí", afirmó Roxana, de 48 años, en su acto de graduación. "Los médicos, en su momento, no decidieron darme esa noticia a mí. Me lo dijeron cuando terminé mi última quimioterapia: 'Roxana, pensamos que no lo ibas a lograr y hoy estás aquí'", agregó.

La madre de familia destacó el constante apoyo de su familia y amigos. "Hoy, luego de tantos años, me graduó en la carrera de Derecho y estoy feliz porque logré dos cosas importantes en mi vida; sobrevivir al cáncer y salir profesional", contó, visiblemente emocionada.

Sus tres hijos resaltaron la lucha constante de Roxana para llegar donde está. "Cuiden a su familia, cuiden a sus madres y nunca bajen la cabeza", recomendó su hijo Cristhian Gutiérrez. "Cuando era más pequeña, muchas veces no la tuve a mi mamá a mi lado, pero ahora sí está conmigo y sí pudo lograr su sueño, que era graduarse", agregó su hija menor, Renata Carrillo. "Me siento orgulloso de ella y doy las gracias porque tiene una oportunidad de vida y es un nuevo comienzo, un nuevo camino", complementó su otro hijo, Jhonny Gutiérrez.

Roxana también creó una asociación de ayuda social en el Hospital Oncológico junto a otros pacientes. "Hacemos diversas actividades, se consiguen pelucas, se hacen cursos de maquillaje para las pacientes con quimio, hacemos actividades al aire libre", detalló.

