¿La baja del dólar paralelo redujo los precios de productos en los mercados?

Comerciantes de los diferentes mercados lamentan las bajas ventas que se han ido registrando en los últimos meses, y señalan que, pese a que la cotización del dólar bajó algunos puntos, algunos productos continúan con precios elevados.

Tal es el caso de los artículos de línea blanca y electrodomésticos, vendedores indican que los precios pueden variar, dependiendo al costo en el cual les entregan los mayoristas o proveedores.

“La venta de productos a bajado bastante, no hay circulante de dólar, los productos no han bajado como antes y no es de acuerdo a lo que baja el dólar, los precios establecemos de acuerdo a lo que nos venden a nosotros, pero algunos productos si han reducido en precio”, dice uno de los comerciantes.

El vendedor brindó un ejemplo, y dijo que antes, cuando el dólar paralelo alcanzó los Bs. 20, una freidora de aire estaba en al menos Bs 1.400, y actualmente con la bajada del dólar, bajó a Bs 1.200.

Otro de los comerciantes cuenta que muchos tienen productos adquiridos a precios elevados, y tienen que terminar de comercializarlos con el costo que recibieron.

Esperan que los precios puedan bajar y estabilizarse, para que así puedan subir sus ventas y superar la crisis.

Para este jueves 24 de julio, el dólar paralelo para la venta se cotizó en Bs 13,31 y para la compra en Bs 13,26.

