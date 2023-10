Buenos Aires, Argentina

Este lunes, Javier Milei, el candidato ultraliberal a la Presidencia argentina y favorito en las encuestas para los comicios del 22 de octubre, confirmó sus planes de dolarizar la economía y recomendó a los ahorristas evitar el peso argentino.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", afirmó Milei durante una entrevista con Radio Mitre, en la cual recomendó no renovar los plazos fijos en moneda local, un día después de un debate entre los aspirantes a la Presidencia.