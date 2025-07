La jornada de este jueves estuvo marcada por la tensión en las oficinas de la Fiscalía, donde la dirigente de Pan-Bol, Ruth Nina, se presentó voluntariamente a declarar y quedó aprehendida por presuntos delitos de instigación pública al delito, amenazas y obstaculización de procesos electorales. Actualmente, se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Nina llegó temprano a la Fiscalía portando una frazada y una mochila, asegurando estar preparada para lo que consideraba una detención anunciada. “Estoy aquí, preparada. No confío en la justicia. Sé que posiblemente quieran encarcelarme por la libertad de expresión, opinión y pensamiento”, declaró ante los medios durante la mañana.

Ruth Nina aprehendida tras declarar en la Fiscalía de Cochabamba. Foto: APG

Afuera, el ambiente fue de confrontación. De un lado, representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) exigían su detención inmediata, acusándola de atentar contra el proceso democrático al declarar que no habría elecciones si Evo Morales no era habilitado como candidato. “Eso no es libertad de expresión, eso es una amenaza directa”, afirmaron.

La defensa de Ruth Nina pidió que el caso sea trasladado al Trópico, alegando vulneraciones a sus derechos y denunciando que aún no se da curso a una solicitud de control jurisdiccional. Entretanto, la Fiscalía continúa recabando declaraciones, mientras se aguarda una decisión sobre su situación legal en las próximas horas.

Nina está acusada de tres delitos: Instigación Pública a Delinquir, Amenazas y el delito electoral de Obstruir el proceso electoral por haber dicho que el 17 de agosto "el gobierno contará muertos y no votos".

