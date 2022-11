Leonardo Loza: "Estamos en un proceso de 'purga' dentro del MAS"

Cochabamba, Bolivia

Desde el Movimiento al Socialismo (MAS), anunciaron que se realizará una "purga" de "malos elementos" dentro del partido oficialista. El senador, Leonardo Loza, indicó que al interior de la bancada azul hay infiltrados de la derecha, ahora buscan identificar a los "traidores".

Las declaraciones se dieron a conocer luego que los diputados del MAS, Rolando Cuéllar ('luchista') y Gualberto Arispe (‘evista’), terminaran enfrentados a los golpes, luego de una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa. Bastaron 30 segundos, la pelea quedó registradas por SEO TV.

“Mierda… Mira, ¿por qué le pegas así, por qué le pegas, me vas a pegar ahora a mí, me vas a pegar? Mentiroso, traidor”, increpó la diputada María Alanoca a su colega de los “luchistas”. “Este maleante. ¿Por qué has dividido la bancada del departamento de La Paz? ¿Por qué has dividido, carajo? Yo soy una mujer humilde, vamos a ver, me vas a pagar”, se escucha en las imágenes.