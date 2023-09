"Lo dejó morir": Identifican al conductor que atropelló a Félix Garnica y huyó

Cochabamba, Bolivia

Doña Virginia Garnica, madre de Félix Pastor García Garnica de 28 años, levantaba el pasado 10 de septiembre su vigilia instalada hace 16 días en la avenida Blanco Galindo. La madre exigía justicia desde el pasado 1 de julio, cuando un taxista atropelló a su hijo.

“Siento como si estuviera dejando a mi hijo, en este lugar dormía tranquila. Pero a la vez sentía que mi hijo me decía ya mamá basta, anda a la casa. Su padre está solo, debo alimentar a los cachorros, que rescataba mi hijo (…) Ya sé quién me arrebató a mi hijo, exijo que el conductor me dé la cara”, dijo al retirarse del lugar donde murió Félix.