Luis Arce ante mineros en Cochabamba: "Un líder no abusa del pueblo"

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, al concluir una masiva marcha de mineros en apoyo al presidente Luis Arce, en la ciudad de Cochabamba; la autoridad tomó la palabra y criticó el paro en Santa Cruz, que lleva ya 31 días.

"Tenemos un pueblo cruceño sufriendo ante la imposibilidad de trabajar normalmente. El paro era para unos y no para todos. Los ricos sí estaban trabajando y ganando plata; los pobres estaban despojados de su fuente de ingresos, no podían trabajar. Comerciantes, gremiales, transportistas que viven como nos han enseñado nuestros padres de su trabajo. Nosotros sí sabemos lo que es generar ingresos de nuestro trabajo y esa gente nunca ha trabajado, por eso no sabe el sufrimiento del pueblo boliviano", dijo Arce desde la Plaza de las Banderas ante la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba.