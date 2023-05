Bolivia

Al cumplirse nueve semanas de las movilizaciones del Magisterio Urbano a nivel nacional, los maestros han decidido extremar medidas, por lo que comenzaron a crucificarse y tapiarse.

"Nosotros hemos decidido morir de pie, hemos decidido morir en la lucha, porque al Gobierno y al ministro no le interesa la educación. Eso nos ha demostrado en todos estos dos meses que estamos movilizados como Magisterio Urbano boliviano. No han querido dar ninguna respuesta positiva y, en los últimos días, lo que han hecho es callarse y el ministro, esconderse", indicó el representante de los maestros urbanos, Lorenzo Chávez.

Reiteró que entre sus pedidos está la nivelación de horas, el incremento de ítems y el rechazo a la nueva currícula educativa.

"No hay ninguna respuesta. Esa es la importancia que le dan a la educación boliviana, la falta de ítems que tenemos en Bolivia, la falta de la nivelación de horas, el querer imponer a rajatabla una malla curricular que no es aceptada por la mayoría de la población y tampoco por los maestros. Está perjudicando de manera muy grave a la educación boliviana, fiscal y convenio. Los maestros no vamos a ser cómplices de esas actitudes de un ministro terco que quiere hacer daño al magisterio urbano, que está haciendo conocer la realidad triste abandonada de la educación. En vez de ayudar de gestionar a la educación, lo que está haciendo es perjudicar", agregó.