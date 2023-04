Magisterio radicalizará medidas de presión

Cargando...

Los maestros urbanos retomaron las movilizaciones la tarde del lunes y anunciaron medidas radicales para la semana, entre ellas el tapiado extremo de dirigentes sin agua y luz, además de piquetes de huelga hambre.

“Mañana inicia el segundo piquete de huelga y el viernes dirigentes nacionales estaríamos ingresando a un tapiado extremo, es una medida extrema sin agua, sin acceso a la luz, solo con un boquete para oxígeno y vamos a estar ahí hasta que el cuerpo aguante los días que se tenga que aguantar”, dijo Patricio Molina, ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB).

El dirigente afirmó que hasta el momento no hay ninguna propuesta por parte del Gobierno para solucionar el conflicto del magisterio que ya ingresa a su octava semana. Advirtió que, si el Ministerio de Educación no cambia su propuesta, es preferible que se abstenga de hacer llegar cualquier tipo de invitación para un diálogo.

“No ha llegado nada oficial. El Ministerio de Educación conoce la dirección de nuestras oficinas y si tiene algo, que nos haga llegar, pero que sea una propuesta concreta porque si se va a sostener de lo mismo, mejor no”, expresó.

Además, recordó que solicitaron un nuevo interlocutor que no sea el ministro de Educación, Edgar Pary, porque consideran que no tiene capacidad de diálogo y para resolver el conflicto.

“Con el ministerio de Educación, no. Queremos un interlocutor más válido y una persona que tenga mayor capacidad de decisión en el Gobierno y si es el presidente, mejor”, dijo.

Por otro lado, los maestros lamentan que los padres de familia hayan protagonizado una marcha contra las movilizaciones del magisterio y responsabilizan al Gobierno de poner en contra a ese sector. A pesar de ello, continuarán con las extremas medidas y anuncian el arribo de maestros rurales.

