Mare Cevallos le pide perdón a su mamá ¿Por qué?

La exparticipante del reality turco, "El Poder Del Amor" Mare Cevallos y su madre María Mercedes Cuesta, terminaron en llanto tras realizar un experimento emocional, donde madre e hija abrieron sus corazones frente a las cámaras en el programa "En Contacto" dejando al descubierto lo más profundo de sus sentimientos.

Este fue el momento propicio para que Mare Cevallos le pidiera perdón a su mamá. Ambas se miraron fijamente a los ojos sin decir una palabra. Y mientras dejaban que sus ojos hablaran por ellas Meche Cuesta no dejaba de lanzarle besos mientras se le escapaban algunas lágrimas.

Mare le dijo a su madre que cuando ingresó a la TV cometió muchos errores, tenía comportamientos no muy agradables para el público y siempre, terminaba siendo criticada por sus acciones.

Sin embargo, su madre le confiesa, mirándola a los ojos, que no necesita pedirle perdón, porque fue Mare quien, según sus palabras, le enseñó a ser mamá.

Pero uno de los momentos más emotivos se vivió en la ronda de preguntas cuando le tocó el turno a las mamá de hermosa crespa. ¿Si tuvieras que pedirme perdón por algo, que sería?, consultó su madre a lo que Mare no dudó en responder con una frase inicial: "Por tantas cosas".

"He tenido un camino desde que soy adulta donde, en la lucha de querer lograr mis sueños, cometí muchísimos errores y los sigo cometiendo y yo se que todo eso, por ser la persona que eres, por el nombre que has tenido, en algún momento te salpicaba. Tú sabes todas las cosas porque siempre te he pedido perdón, pero perdóname por fallarte", continuó diciendo la actriz.