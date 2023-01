Sacaba, Cochabamba

Vecinos alarmados por la inseguridad ataron de manos a un sujeto que fue sorprendido robando en una construcción, no permitieron que la Policía se lleve al acusado hasta después de las 8:00 de la mañana. El hecho ocurrió Tuscapujio Centro, municipio de Sacaba.

El 'amigo de lo ajeno' pretendía llevarse una bomba de agua y varias herramientas, aprovechando la oscuridad de la noche. Fue un vecino que lo vio en actitud sospechosa, cuando circulaba por la calle, pasado la medianoche. El delincuente estaba con una escalera y al verse descubierto intentó darse a la fuga, sin embargo, fue capturado a cuadras de donde realizó el robo.

"Me arrepiento de robar, pero ya es tarde", declaró un ladrón capturado en Sacaba. Foto: Fernando Aguilar

"Estaba llevando ese motor, por mi familia hice esto, no tenía trabajo. Mi mano me han apretado, ya hablé lo que tenía que hablar, actué solo. Me arrepiento de haber robado, pero ya es tarde", declaró el hombre que fue sorprendido sustrayendo objetos de una construcción.